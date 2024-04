F1 | Mercedes, Hamilton: “La nostra macchina al momento è questa”

Ancora tante difficoltà per Lewis Hamilton, nono al termine del Gran Premio del Giappone. Il campione inglese ha faticato tantissimo nel primo stint con le hard, così come il suo compagno di squadra, per una strategia che obiettivamente non ha portato nulla di buono alla causa Mercedes. Una volta fatto passare Russell e poi andato sulle medie alla fine della gara, Lewis è riuscito ad avere un ritmo migliore, ma è ancora troppo poco per una squadra che aveva ben altre ambizioni a inizio anno. La W15 è un disastro, si sapeva che avrebbe sofferto tanto a Suzuka, ma la sensazione è che ad oggi sia nettamente la quinta forza in pista.

“È stata una giornata difficile oggi – ha ammesso Hamilton. Ho fatto del mio meglio, ma il risultato non è stato positivo. Sfortunatamente è questa la forza della nostra macchina in questo momento. Non mi trovavo bene con la gomma hard e ho subito qualche danno alla ripartenza. Avevo molto sottosterzo, in particolare durante il primo stint, motivo per cui ho deciso di lasciar passare George. Una volta indossata la mescola media, le sensazioni erano migliori. Nell’ultimo stint, per la prima volta in gara, ho sentito di avere un buon grip. Dobbiamo continuare a lavorare duro, perché oggi il nostro ritmo era probabilmente sufficiente solo per il sesto posto. Se vogliamo risalire in classifica, dovremo aggiungere più prestazioni alla vettura”.