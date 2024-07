Formula 1 | GP Belgio, McLaren detta il passo nel venerdì di Spa: gli highlights delle libere [VIDEO]

Formula 1 GP Belgio – Vi riportiamo gli highlights della sessione di libere valide per il Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine della prima giornata di attività a Spa-Francorchamps, Lando Norris si è issato al comando della graduatoria generale dei tempi, lasciandosi alle spalle l’altra McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen. La MCL38, rispetto alla mattina, è riuscita a mettersi al passo dei rivali, confermandosi la monoposto complessivamente più completa nei lunghi curvoni del circuito situato sulle Ardenne.

Una situazione che la compagine inglese, ovviamente, vorrà confermare non solo nelle qualifiche di domani, ma anche nella gara che andrà in scena domenica alle ore 15.00. Quarto e quinto piazzamento per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, seguiti a ruota da George Russell, Esteban Ocon e Kevin Magnussen. Infine, gli ultimi piazzamenti in top dieci odierni sono andati a Sergio Perez e Lewis Hamilton.

Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di lavoro sul circuito di Spa. Attenzione all’incognita meteo che potrebbe mescolare le carte in vista della qualifica che scatterà nel pomeriggio.