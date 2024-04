F1 | Mercedes, Wolff: “Non ci sono scuse, dobbiamo essere veloci dappertutto!”

Giornata amara in termini di risultati per la Mercedes. La squadra anglo/tedesca ha chiuso il Gran Premio del Giappone al settimo e nono posto con Russell e Hamilton. I due piloti inglesi hanno optato per la partenza con gomma hard, così da vedere in seguito quante soste fossero possibili nel corso della gara: una volta perso il ritmo relativamente presto, si è pensato di fare due pit, ma a quel punto la domenica era già compromessa. Toto Wolff, team principal della Mercedes prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante il circuito non fosse adatto alle caratteristiche della W15, ma non per questo bisogna trovare una scusa per le cattive performance.

“È stata una gara difficile oggi – ha ammesso l’austriaco. Il secondo e terzo stint sono stati veloci e simili a quelli davanti a noi e che lottavano per il podio. Una prima parte di gara mediocre però è stata pagata a caro prezzo oggi, e dobbiamo capire il perché. Penso che la nostra decisione di ripartire con le gomme hard sia stata giusta, e il ritmo era simile a quello dei nostri diretti concorrenti. Improvvisamente però abbiamo perso uno o due secondi al giro e in quel momento era chiaro che le gomme non avrebbero reso possibile la sosta unica per noi. Nel complesso, questo fine settimana è stato migliore di quanto suggeriscano i risultati finali. Abbiamo molto da imparare e non ci sono scuse rilevanti in merito alle caratteristiche della pista; dobbiamo essere veloci su tutti i circuiti. Ma da quello che abbiamo visto qui, possiamo dire che l’auto sta diventando più veloce”.