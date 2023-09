F1 | Ferrari, Vasseur: battaglia con Mercedes esperienza per il 2024

Frederic Vasseur non ha dubbi. La lotta che vede contrapposte Ferrari e Mercedes per la seconda piazza nel Mondiale costruttori, che a sei gare dalla conclusione della stagione vede in vantaggio di 20 punti la scuderia della Stella rispetto al Cavallino, è un utile allenamento in vista del prossimo campionato. Maranello dunque non andrà a sacrificare i primi mesi del 2024 a vantaggio di questo rush finale, ma come sottolineato dal team principal della Rossa servirà per affinare quel bagaglio di competenze che sarà utile in chiave futura.

“Se sacrificheremo qualcosa in ottica 2024 per l’attuale lotta con Mercedess? Non è mai un sacrificio perché credo che la stessa prestazione derivi dalla prestazione – ha dichiarato Vasseur, citato dall’edizione spagnolo di Motorsport – È troppo tardi per entrare nella galleria del vento per questa stagione, ma quello che possiamo fare con la vettura attuale ci aiuterà per il prossimo anno. Non dobbiamo rimandare la lotta, la lotta è oggi con la Mercedes e dobbiamo affrontarla”.

Vasseur continuando ha poi detto: “È sempre il modo migliore per prepararsi al futuro e per la mentalità della squadra, è fondamentale che tutti siano in lotta e manterremo questa lotta fino alla fine della stagione”.