Formula 1 | Mercedes, la frustrazione di Wolff per il mancato podio in Belgio

C’è delusione in casa Mercedes per il mancato podio di Hamilton in Belgio. Il sette volte campione del mondo è sempre stato lì vicinissimo a Leclerc per tutta la durata della corsa, ma alcuni problemi evidenziati dalla W14 a Spa non hanno permesso al britannico di raggiungere la Ferrari, dimostratasi competitiva nelle Ardenne. Uno dei guai che più hanno caratterizzato la domenica del team della Stella riguarda certamente il bouncing, e nei rettilinei dunque sia Hamilton che Russell saltellavano talmente tanto da non riuscire a mantenere in temperatura gli pneumatici.

“Vado in vacanza un po’ frustrato – ammette Toto Wolff, team principal della Mercedes a Sky. La macchina non ha fatto quello che volevamo, soffrivamo di bouncing con tutti e due i piloti e per questo dobbiamo pensare come risolvere in questi giorni. Io penso alla Formula 1 tutti i giorni dalla mattina alla sera, ma sarà meglio farlo in acqua in Sardegna, lo preferisco invece che andare in ufficio! Saltellavamo per tutti i rettilinei, è il limite della nostra vettura oggi e le gomme si surriscaldano di più”.