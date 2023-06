F1 | Ferrari, Sainz: “La Red Bull ha ucciso tutti i suoi avversari”

Quando si pensa al dominio totale della Red Bull, bisogna anche vedere come tutti gli altri team abbiano subito questo incredibile salto di qualità fatto al termine del 2022 ma concretizzatosi davvero all’inizio di questa stagione. La Ferrari probabilmente, tra le squadre top è stata quella che ha avuto l’involuzione più tangibile, ma non dimentichiamo che anche la Mercedes è partita (per scelta, ndr) con un forte handicap, e solo nelle ultime settimane sta ritrovando la retta via. La SF-23 dal canto suo sta ricevendo costantemente tanti aggiornamenti, e i frutti sembra stiano vedendo la luce, ma ci vorrà tanto tempo per poter competere contro gli austriaci.

“E’ stato un anno molto lungo – ha detto Carlos. Dall’Austria dello scorso anno ad ora è stata dura: c’è stato un piccolo calo di forma verso la fine del 2022 per quanto concerne il passo gara, e poi c’è stato questo inizio di stagione particolarmente difficile, diciamo, e adesso siamo in un punto di svolta, o almeno stiamo proando a rendere la macchina di nuovo competitiva così da vincere ancora. Non sarà facile perché c’è un’altra squadra chiamata Red Bull che ha ucciso tutti gli avversari, ma non siamo stati gli unici a soffrire di questa situazione. Ci sono team come la Mercedes che ha subito molto il loro buon lavoro, e ora tocca a noi tornare competitivi e fare del nostro meglio per vincere di nuovo”.