Formula 1 | McLaren, terzo podio stagionale grazie al solito Lando Norris

Terzo podio stagionale per la McLaren, che a Singapore festeggia il secondo posto di uno strepitoso Lando Norris. Il britannico, aiutato anche dall’ex compagno di squadra Sainz, è riuscito a difendersi dal ritorno delle arrembanti Mercedes di Russell e Hamilton grazie all’attivazione del DRS voluto fortemente dal pilota della Ferrari, il quale ha di fatto usato la MCL60 del britannico come scudo per vincere il suo secondo Gran Premio della carriera. La squadra di Woking ha fatto un ulteriore passo avanti a livello tecnico, e anche in classifica costruttori allunga decisamente sull’Alpine grazie anche all’ottimo risultato di Piastri, settimo con una vettura ancora non aggiornata.

“Festeggiamo un ottimo risultato di squadra – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren dopo la gara di Singapore. Il nostro obiettivo con Oscar era quello di portarlo in zona punti, ha fatto un ottimo lavoro rimontando dalla diciassettesima alla settima posizione finale. La decisione di lasciare Lando fuori con l’arrivo della Virtual Safety Car ha dato i suoi frutti con il secondo posto e il conseguente podio. Ha funzionato tutto benissimo, ma sarebbe potuta finire diversamente e il finale è stato molto teso. Abbiamo fatto degli ottimi pit-stop, la strategia è stata buona e tutta la squadra ha lavorato alla grande in questo weekend in condizioni difficili, ma voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti i ragazzi della fabbrica per aver reso possibile questo risultato grazie all’aggiornamento portato sulla vettura di Lando. Adesso siamo diretti a Suzuka, dove vogliamo ripeterci e fare un’altra bella gara”.

