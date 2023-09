F1 | Ferrari, Leclerc spiega le difficoltà alla guida della SF-23

Un ritiro a Zandvoort, due quarti consecutivi tra Monza e Singapore. Il ritorno in pista dopo la pausa estiva, alla guida della sua Ferrari, non è stato certamente esaltante per Charles Leclerc. Il monegasco, anche l’ultimo weekend corso sul tracciato cittadino di Marina Bay, ha confermato le difficoltà del numero 16 alla guida della Rossa.

Analizzando quanto accaduto, Leclerc ha infatti ammesso come non abbia quel feeling ideale con la monoposto a causa di un elevato sottosterzo che non gli permette di guidare come vorrebbe.

“Sto faticando un po’ di più con la macchina, a dire il vero da quando è finita la pausa – ha dichiarato Leclerc – Un po’ di sottosterzo, anche piuttosto importante. È stato così difficile prevedere cosa farà la macchina in pista, cosa per cui poi pago il prezzo con la fiducia che ho all’interno della vettura”.