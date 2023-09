F1 | GP Singapore, Sainz e la strategia che non ti aspetti per la difesa sulle Mercedes [VIDEO]

F1 GP Singapore strategia Sainz DRS – Interpellato durante Paddock Live Show, trasmissione che va in onda su Sky Sport F1 HD al termine di ogni gara del mondiale 2023 di Formula 1, Marc Genè ha analizzato la strategia utilizzata da Carlos Sainz per difendersi dagli attacchi di George Russell e Lewis Hamilton, evidenziando come lo spagnolo – consapevole della velocità delle due Mercedes – abbia scelto di cedere volontariamente il DRS a Lando Norris, secondo fino a quel momento, aiutandolo così nella sfida con le W14 che arrivavano da dietro con gomme medie molto più fresche.

Un’idea dello stesso portacolori della Ferrari, tra l’altro non concordata col muretto, che a conti fatti si è rivelata tremendamente efficace, dato che la mossa ha permesso all’inglese di frenare del tutto la scalata di Russell ed Hamilton verso la vetta della classifica.

Sainz, ricordiamo, si è aggiudicato il GP davanti a Norris ed Hamilton, mentre Russell – nel tentativo di sopravanzare il portacolori della McLaren – ha toccato il muretto esterno in curva 10 durante l’ultima tornata ed è stato costretto al ritiro. Appuntamento tra sette giorni a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, 17° prova di un mondiale ancora ricco di sorprese, nonostante l’ampio di dominio di Verstappen e della Red Bull.