Formula 1 | McLaren, Norris volta pagina in vista di Austin

Il periodo della McLaren è sicuramente più che positivo. Nelle ultime gare sempre a podio, Lando Norris era un po’ stizzito per quanto accaduto in Qatar, considerando le prestazioni di Piastri e soprattutto gli errori commessi dallo stesso pilota inglese nel corso del fine settimana di Losail. Lui credeva anche di poter lottare con Verstappen per la vittoria finale se non avesse commesso degli errori in qualifica, ma questo ormai conta poco. Tanti festeggiamenti a Woking per questi risultati straordinari e per l’ormai prossimo aggancio all’Aston Martin in classifica costruttori. Da Austin parte un trittico cruciale per il finale di stagione.

“Sono contento di tornare a Austin – ha detto Norris. Il Gran Premio degli Stati Uniti è sempre un weekend divertente, ed è speciale per me essendo la centesima gara della mia carriera in Formula 1, ovviamente tutte con la McLaren. E’ stato incredibile conquistare un altro doppio podio in Qatar: siamo stati costanti e il duro lavoro sta dando i suoi frutti. Settimana scorsa sono tornato in fabbrica per festeggiare questo risultato con la squadra, rivedere il mio weekend e capire i miei errori, trascorrendo anche un po’ di tempo al simulatore per prepararmi alle prossime tre gare. Sarà una sfida, ma siamo determinati e vogliamo conquistare altri punti per la squadra”.