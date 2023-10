F1 | Carlos Sainz vuole restare a lungo in Ferrari

Nonostante il contratto in scadenza nel 2024 e le molteplici voci che vedrebbero l’interesse di squadre come la McLaren, Carlos Sainz non ha alcun dubbio: la sua priorità è continuare la sua carriera con la Ferrari, scuderia con la quale si trova perfettamente a proprio agio e con cui ha raccolto le sue soddisfazioni più grandi in Formula 1, ovvero i trionfi nel GP di Gran Bretagna del 2022 e di Singapore in questa stagione, l’unica vittoria non marcata Red Bull del 2023.

Sainz non nasconde che punta ad estendere il proprio accordo col Cavallino nella pausa invernale, un momento che sarà molto importante per definire le posizioni dei due piloti (anche Leclerc è a scadenza nel 2024).

“Il mio obiettivo è sempre quello di continuare in Ferrari, senza alcun dubbio – le parole di Sainz riportate da Crash.net -. A Maranello sto benissimo e vorrei rimanere ancora a lungo. Tra me e il team c’è fiducia reciproca, il fatto poi di aver vinto una gara e di aver ottenuto dei buoni risultati mi ha trasmesso ottime sensazioni. Spero davvero di poter rinnovare il mio contratto in inverno, in modo tale da poter progettare con serenità il futuro insieme alla squadra”.