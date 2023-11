Formula 1 | McLaren, Norris si aspettava più difficoltà in Brasile

Una Sprint Race positiva per la McLaren, la quale ha ottenuto il secondo posto grazie a Norris. Partito dalla pole position, il britannico è stato bruciato al via da Verstappen e successivamente da Russell, poi però il ritmo della MCL60 è stato ottimo e Lando si è ripreso la seconda posizione ai danni del connazionale. E’ andata peggio a Piastri, soltanto decimo dopo una qualifica non eccezionale: in questo weekend Sprint l’australiano sta avendo più difficoltà del solito in un format che lo ha visto grande protagonista in diverse occasioni nell’arco della stagione.

“E’ stato molto divertente – ha detto Norris. La partenza è stata buona all’inizio, ma nella seconda fase del lancio mi sono un attimo tenuto. Sono cose che bisogna migliorare per domani, ma nonostante questo il ritmo era forte e ho provato a stare dietro Max, ma non ne avevo abbastanza. Sono fiducioso visto il nostro passo, non mi aspettavo di lottare con lui su una pista che non si adatta così bene con la nostra monoposto, quindi sono soddisfatto della mia prestazione. In gara cercherò di rimontare per garantire una buona dose di punti alla squadra”.

“Ci sono state delle belle battaglie, ma ho lottato anche con il degrado delle gomme per questo – ha ammesso Piastri. A parte questo è stata una gara divertente su un bel circuito. Abbiamo imparato delle cose importanti in vista della gara e questo ci sarà utile per aiutarci nel Gran Premio. Lavoreremo per vedere cosa potremo fare, sperando di raccogliere tanti punti”.