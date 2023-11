F1 | Red Bull, Verstappen trionfa anche nella Sprint Race

Bastano solo 0.15s perché Max Verstappen possa staccare la frizione al semaforo verde, e pochi metri per mettersi davanti al pole man Lando Norris e a tutto il gruppo. Ci vuole quindi una curva perché il tre volte campione del mondo passi in testa al gruppo, e così per il resto dei 24 giri previsti dalla Sprint Race. L’unica sbavatura del suo weekend – finora – resta quindi solo la Shootout Qualifying, dove Max regala a Norris l’opportunità di essere in pole che il pilota McLaren aveva sprecato in qualifica.

“La partenza è stata buona; il primo pezzo è stato discreto, ma la seconda parte del lancio è stata forte. Sono contento, anche perché sono andato in testa in curva uno e poi ho potuto gestire le gomme un po’ meglio. E’ stata comunque abbastanza dura con le gomme e lo sarà anche domani – ha spiegato Max – direi che siamo riusciti a tenere tutto sotto controllo, però credo che Lando sia stato molto vicino per gran parte della gara. Credo che domani le McLaren avranno comunque un buon passo, anche se partiranno da dietro”.