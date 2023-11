Formula 1 | McLaren, Andrea Stella: “Vogliamo confermarci nel 2024!”

La stagione della McLaren è stata tutto sommato molto positiva. La squadra inglese, partita malissimo anche per via di un ritardo di completamento della monoposto di quest’anno, ha portato il primo grosso aggiornamento in Austria con Lando Norris, e già da quel momento si è capito come i risultati sarebbero stati decisamente migliori nel prosieguo della stagione. Il quarto posto nel mondiale costruttori è infatti la giusta ricompensa per un team che non ha mai smesso di progredire, e in certi weekend è stato anche il primo contendente alla vittoria della Red Bull, o quantomeno il primo dei normali alle spalle della vettura guidata da Max Verstappen.

“Ci sarebbe piaciuto salire sul podio nell’ultima gara della stagione, ma non avevamo abbastanza ritmo per riuscirci – ha ammesso Andrea Stella, team principal della McLaren. Ciò non toglie che questa stia stata una stagione incredibile: abbiamo dato una svolta straordinaria, e questo è stato possibile dal duro lavoro di tutti, e finire al quarto posto in campionato con nove podi all’attiva e una vittoria nella Sprint, più altri tre piazzamenti importanti nelle mini gare del sabato, due pole position nella ShootOut e realizzare il pit-stop più veloce della storia è certamente un grande risultato per il team. Tutto è stato possibile grazie al talento degli uomini e delle donne della nostra squadra, sono orgoglioso di ognuno di loro. Abbiamo posto una solida base per il futuro, vogliamo confermarci nella prossima stagione”.