F1 | Red Bull, Marko difende Perez

Per la Red Bull quella conclusa domenica scorsa allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi è stata una stagione fantastica e forse, per certi versi, irripetibile per la supremazia mostrata in pista. La scuderia di MIlton Keynes ha infatti monopolizzato la scena conquistando la bellezza di 21 vittorie in 22 appuntamenti. L’unico passaggio a vuoto è avvenuto a Singapore dove, complici problemi di assetto, la squadra anglo-austriaca non è riuscita neanche a coglie il podio con il successo di quella gara centrato dalla Ferrari di Carlos Sainz.

In un campionato a dir poco fenomenale non sono mancate delle difficoltà all’interno della Red Bull che hanno riguardato Sergio Perez. Il messicano, dopo un ottimo inizio di stagione dove aveva ottenuto due vittorie, è stato protagonista di weekend problematici che lo ha portato pian piano ad allontanarsi dalle prestazioni di altissimo livello del compagno di squadra Max Verstappen. Nonostante le difficoltà riscontrate, Perez è riuscito a lasciarsi alle spalle quel periodo di forte negatività conservando la seconda posizione nel Mondiale piloti.

Discutendo di Perez, sul quale non è stato certamente tenero negli scorsi mesi consigliandogli anche di cambiare squadra, Helmut Marko ne ha difeso il talento sottolineando come debba condividere il box con un talento purissimo come Verstappen che quest’anno ha riscritto la storia della Formula 1 a suon di record.

“Abbiamo una grande macchina e una squadra molto motivata – ha dichiarato Marko, intervistato da OE24 – Ma il punto cruciale di questo dominio, e sempre più persone lo stanno lentamente capendo, è il fattore Max Verstappen. Si è parlato male di Sergio Perez, anche se è un top driver. È solo sfortunato ad avere come compagno di squadra il talento del secolo”.