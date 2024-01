Con un comunicato ufficiale, la Formula 1 ha reso noto l’ingresso di Madrid nel calendario iridato a partire dal 2026 e fino al 2035 compreso, a seguito di un accordo con IFEMA MADRID per portare nella capitale spagnola un circuito completamente nuovo e che incorporerà sia tratti stradali che non. Il tracciato sarà di 5,47 km, soggetto all’omologazione FIA e alle specifiche di progetto definitivo. Avrà 20 curve e il giro di qualifica è previsto in un minuto e 32 secondi. Costruito attorno al centro espositivo IFEMA di livello mondiale, il tracciato avrà anche un paddock premium con una nuova torre di gara e spazi per uffici, hospitality vip e aree di intrattenimento. Si prevede una capacità di 110.000 spettatori al giorno tra tribune, ingresso generale e hospitality vip, ma si proverà ad incrementare la capienza a 140.000 nella prima metà dell’accordo, rendendo Madrid, si legge, una delle sedi più grandi del calendario di Formula 1.

A cinque minuti dall’aeroporto Madrid-Barajas Adolfo Suarez, la sede del Gran Premio di Spagna diventerà una delle gare più accessibili del calendario di Formula 1, con il tracciato a breve distanza dalla metropolitana, treno e linee urbane. Si stima che il 90% dei tifosi potrà raggiungere il paddock con i mezzi pubblici, mentre i tifosi potranno alloggiare a pochi passi.

“Madrid è una città incredibile con un patrimonio sportivo e culturale straordinario – ha detto Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1. L’annuncio di oggi inizia in modo entusiasmante un capitolo tutto nuovo per la Formula 1 in Spagna. Vorrei ringraziare il team IFEMA MADRID, il governo regionale di Madrid e il sindaco della città per aver messo insieme una proposta fantastica, incarna la visione della Formula 1 di creare uno spettacolo di sport e intrattenimento in più giorni e che offre il massimo valore ai fan e abbraccia innovazione e sostenibilità”.

“Vedere le moderne Formula 1 nella capitale spagnola è una prospettiva allettante – ha dichiarato Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA. Mentre pensiamo ai nuovi regolamenti in vigore dal 2026, con l’obiettivo del Net Zero Carbon entro il 2030, è bellissimo vedere gli organizzatori locali porre una forte attenzione alla sostenibilità ambientale nei loro piani per l’evento. Il circuito sarà soggetto all’omologazione della FIA e ai controlli di sicurezza e successivamente l’approvazione in calendario da parte del Consiglio Mondale del Motor Sport”.

“Il nostro sogno di ospitare un grande evento di Formula 1 attorno all’IFEMA MADRID si è avverato – ha affermato José Vicente de los Mozos, presidente del comitato esecutivo di IFEMA MADRID. Siamo contenti di annunciare il ritorno della Formula 1 a Madrid dopo più di 40 anni. L’ambizione è quella di organizzare un Gran Premio che diventi un riferimento nel calendario mondiale, appositamente concettualizzato e progettato per offrire un prodotto distintivo e unico sia per i tifosi che per le squadre partecipanti alla competizione. Con questo, Madrid vuole immergersi in profondità nello sviluppo di un nuovo concetto che unisce sport e intrattenimento, offrendo allo stesso tempo un evento memorabile”.

“È con grande soddisfazione che annunciamo che la Formula 1 arriverà nella Comunità di Madrid, in una regione e capitale che ispira apertura e fiducia dentro e oltre i nostri confini – ha commentato Isabel Díaz Ayuso, Presidente della Regione di Madrid. Siamo il motore principale della Spagna, quindi prosperità e progresso. Questo evento, che prevediamo sarà seguito su scala mondiale da 70 milioni di persone, rappresenterà un aumento di oltre 450 milioni di euro all’anno del PIL di Madrid e la creazione di 8.200 posti di lavoro. La Comunità di Madrid è una regione con una grande proiezione internazionale, aperta, plurale e competitiva, e la Formula 1 contribuirà a consolidare ulteriormente il marchio di Madrid tra i migliori al mondo”.

“Con l’annuncio del Gran Premio, Madrid entra nel futuro e si unisce all’esclusivo gruppo di città che ospitano la Formula 1 – ha detto José Luis Martínez-Almeida, sindaco di Madrid. Siamo in prima linea tra le capitali del mondo nell’attrazione di grandi eventi. Sappiamo che la Formula 1 è più di una gara, è un’opportunità senza precedenti per guidare la trasformazione che Madrid sta attraversando e per dimostrare al mondo di cosa siamo capaci. Sono fiducioso che Madrid sarà all’altezza, non solo perché meritiamo una spettacolo della grandezza della Formula 1, ma anche perché la Formula 1 merita una città con l’energia, il carattere e la passione di Madrid”.