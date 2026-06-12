F1 GP Barcellona | Hamilton: “Le cose sono cambiate dal mio arrivo in Ferrari”

da Barcellona, Spagna

Nel 2026 la Ferrari ha modificato la gestione dello sviluppo della vettura rispetto al 2025, quando Lewis Hamilton ha utilizzato una monoposto non competitiva, i cui parametri erano stati definiti senza il suo contributo in fase di progettazione, penalizzando il rendimento del pilota britannico per tutta la stagione.

Nel 2026 Lewis ha finalmente avuto voce in capitolo, entrando al centro delle decisioni relative al telaio e alla dinamica del veicolo. La macchina attuale risponde molto meglio alle caratteristiche di guida del pilota britannico. La finalità di questa riorganizzazione è ottimizzare i processi per consentire alla squadra di tornare alla vittoria nel minor tempo possibile.

L’allineamento dei piloti e la gestione di Frédéric Vasseur

Questa nuova impostazione operativa influisce anche sul lavoro di Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha iniziato a uniformarsi alle indicazioni e alle scelte indicate da Hamilton, non solo per quel che riguarda l’assetto, ma anche con decisioni di natura tecnica, come l’utilizzo dei dischi dei freni Carbon Industrie. L’allineamento dei due piloti consente agli ingegneri di analizzare dati coerenti, evitando la frammentazione dello sviluppo su soluzioni possibilmente divergenti.

La produzione dei componenti in fabbrica risulta così accelerata e focalizzata su un unico obiettivo prestazionale. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, coordina questa metodologia di lavoro: il francese ha pianificato l’arrivo di Hamilton anche per dare una guida tecnica di assoluto livello al reparto ingegneristico.

Innovazione aerodinamica e riscontri della concorrenza

La Ferrari ha modificato i propri standard nello sviluppo dell’aerodinamica. Durante la prima parte del campionato 2026, la squadra ha deliberato e portato in pista soluzioni sul corpo vettura del tutto inedite. L’efficacia di questi aggiornamenti ha spinto i team concorrenti ad analizzare e riprodurre i concetti nati a Maranello.

Questo evidenzia il passaggio della Ferrari da una posizione di inseguimento tecnologico a un ruolo di rilevanza nello sviluppo. Il supporto gestionale di Vasseur elimina i passaggi burocratici, permettendo la rapida approvazione delle modifiche richieste dal circuito alla fabbrica.

“I risultati di questo primo quarto di stagione sono positivi perché abbiamo conquistato alcuni podi, anche se potevamo ottenere di più – ha ammesso Lewis ai media presenti Barcellona, tra i quali Motorionline. Il rapporto tra me, la mia squadra personale e i tecnici in pista ha raggiunto il massimo livello dall’inizio di questa esperienza. Abbiamo lavorato un anno intero per conoscerci e oggi questa intesa è la base fissa per costruire il futuro. Dobbiamo lavorare ancora molto per annullare il distacco dai primi, ma la determinazione nella fabbrica Ferrari è unica nel motorsport. Il mio compito principale è indirizzare questa spinta verso la corretta evoluzione della vettura”.

Rimozione dei vincoli strutturali e operativi

L’introduzione del nuovo metodo ha eliminato i ritardi operativi che caratterizzavano le stagioni precedenti. Nei campionati passati, le valutazioni dei piloti sui problemi strutturali della vettura richiedevano tempi di lavoro lunghi. I vincoli del regolamento tecnico e la rigidità dei processi industriali impedivano di modificare elementi chiave a stagione in corso.

Di conseguenza, i correttivi venivano sistematicamente rinviati al progetto dell’anno successivo. Questa lentezza riduceva l’efficacia degli aggiornamenti e influiva negativamente sulla motivazione dei piloti. Nel 2026 la Ferrari applica le modifiche in tempi ridotti, garantendo un’evoluzione continua del pacchetto tecnico.

“Il mio stato d’animo è cambiato perché in passato indicavo i problemi tecnici senza vedere modifiche immediate sulla macchina. Questo accadeva per via dei lunghi tempi di produzione o dei blocchi del regolamento che imponevano gli aggiornamenti alla stagione successiva. Quella situazione era frustrante e logorante, oggi invece lavoriamo in modo completamente diverso”.

Sviluppo del telaio e stabilità dei flussi di lavoro

La stabilità dei flussi di lavoro permette alla Ferrari di mantenere una progressione costante. La verifica dei dati aerodinamici avviene tramite una stretta correlazione tra gli strumenti di simulazione in fabbrica e i riscontri cronometrici della pista.

Vasseur interviene direttamente per raccordare le richieste tecniche del pilota con la pianificazione dei cicli produttivi. Questa catena di comando corta impedisce la perdita di informazioni e consente ad Hamilton di stabilire le priorità di intervento sui punti deboli della monoposto rilevati durante le sessioni di prova.

“L’anno scorso chiedevo continuamente innovazioni, perché la Ferrari deve essere il modello tecnico da copiare. In questa stagione abbiamo portato in pista soluzioni inedite che gli avversari hanno dovuto riprendere e analizzare. Questo sviluppo costante rende il lavoro molto stimolante. Fred Vasseur gestisce la squadra in modo eccellente, accetta le mie indicazioni tecniche e mi dà la piena libertà necessaria per esprimere il mio potenziale alla guida”.