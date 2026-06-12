DIRETTA F1 | GP Barcellona: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO]
Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Montmelò
Diretta F1 Barcellona – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Barcellona dove, a partire dalle 13:30, i piloti scenderanno in pista per il primo turno di Prove Libere del Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento della stagione 2026 del Mondiale di Formula 1. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale, news in tempo reale e molto altro ancora!
Foto di copertina del nostro inviato, Peppe Marino
DIRETTA FP1 GP BARCELLONA DALLE 13:30
14:58 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 17:00 con le FP2
14:30 BANDIERA A SCACCHI!
14:21 Quinto tempo per Fornaroli
14:12 TOP 10: Russell S, Piastri S, Leclerc S, Verstappen S, Lindblad S, Colapinto S, Lawson M, Aron S, Sainz S e Vesti S
14:10 Terzo tempo per Leclerc a mezzo secondo con soft
14:09 Russell primo in 1:16.353 con soft
14:03 Verstappen primo in 1:17.047 con soft
14:01 Vesti con Mercedes sale quinto con gomma rossa, come lui anche Verstappen e Lindblad
13:59 Russell sempre al comando della sessione con 1:17.353
13:34 TOP 10: Russell M, Piastri M, Leclerc M, Lawson M, Lindblad M, Verstappen M, Sainz M, Gasly M, Vesti M e Colapinto M
13:41 Oggi tanti piloti Formula 2 in pista per questo turno!
Familiar faces taking to the track! 👀🇪🇸
A total of seven FIA Formula 2 drivers, past and present, will sub in for @F1 FP1 on Friday 👊#F2 #BarcelonaGP | @Circuitcat_eng pic.twitter.com/KOIPDJoXdA
— Formula 2 (@Formula2) June 11, 2026
13:38 Russell al comando con 1:17.414
13:34 Verstappen primo con 1:18.511
13:30 SEMAFORO VERDE! E ci sono già problemi sulla Williams di Sainz
13:25 UFFICIALE: La FIA accoglie l’appello di Alpine, ridato il terzo posto a Gasly
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