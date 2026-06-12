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DIRETTA F1 | GP Barcellona: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO]

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Montmelò

di Jessica Cortellazzi12 Giugno, 2026
DIRETTA F1 | GP Barcellona: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Barcellona – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Barcellona dove, a partire dalle 13:30, i piloti scenderanno in pista per il primo turno di Prove Libere del Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento della stagione 2026 del Mondiale di Formula 1. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale, news in tempo reale e molto altro ancora!

Foto di copertina del nostro inviato, Peppe Marino

DIRETTA FP1 GP BARCELLONA DALLE 13:30

14:58 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 17:00 con le FP2

F1 | GP Barcellona: Russell detta il passo nelle FP1

14:30 BANDIERA A SCACCHI!

14:21 Quinto tempo per Fornaroli

14:12 TOP 10: Russell S, Piastri S, Leclerc S, Verstappen S, Lindblad S, Colapinto S, Lawson M, Aron S, Sainz S e Vesti S

14:10 Terzo tempo per Leclerc a mezzo secondo con soft

14:09 Russell primo in 1:16.353 con soft

14:03 Verstappen primo in 1:17.047 con soft

14:01 Vesti con Mercedes sale quinto con gomma rossa, come lui anche Verstappen e Lindblad

13:59 Russell sempre al comando della sessione con 1:17.353

13:34 TOP 10: Russell M, Piastri M, Leclerc M, Lawson M, Lindblad M, Verstappen M, Sainz M, Gasly M, Vesti M e Colapinto M

13:41 Oggi tanti piloti Formula 2 in pista per questo turno!

13:38 Russell al comando con 1:17.414

13:34 Verstappen primo con 1:18.511

13:30 SEMAFORO VERDE! E ci sono già problemi sulla Williams di Sainz

13:25 UFFICIALE: La FIA accoglie l’appello di Alpine, ridato il terzo posto a Gasly

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Gran Premio di Barcellona

Venerdi 12 giugno

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 13 giugno

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 14 giugno

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.657 Km | 66 giri

Foto F1

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