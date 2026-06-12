F1 | Trulli crede in Antonelli: “Può vincere il titolo”

La straordinaria vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco continua a far discutere il paddock e ad alimentare l’entusiasmo in Italia. Tra coloro che vedono nel giovane talento Mercedes un futuro campione del mondo c’è anche Jarno Trulli, ultimo italiano a imporsi tra le strade del Principato prima dell’exploit del diciannovenne bolognese.

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’abruzzese ha elogiato la prestazione offerta da Antonelli a Monte Carlo, sottolineando il valore di un successo ottenuto su uno dei circuiti più impegnativi del calendario.

“Venire a Monte Carlo e vincere non è da tutti”, ha spiegato l’ex pilota Renault. È una pista tortuosa e difficile, che richiede concentrazione costante. Se riesci a vincere lì, significa che hai qualcosa di speciale”.

Secondo Trulli, il risultato ottenuto da Antonelli non rappresenta una sorpresa. Già alla vigilia del weekend monegasco, infatti, l’ex pilota aveva individuato nel giovane pilota Mercedes uno dei principali candidati alla vittoria.

“A chi mi chiedeva un pronostico alla vigilia della gara, ho risposto sinceramente: Kimi mi sembrava in una forma eccezionale e, inoltre, aveva tra le mani la macchina migliore”.

L’età del pilota Mercedes rende il risultato ancora più significativo. Alla sua seconda stagione in Formula 1, Antonelli ha dimostrato una maturità e una solidità rare per un pilota così giovane, qualità che secondo Trulli potrebbero rivelarsi decisive anche nella corsa al titolo mondiale.

“Senza dubbio”, ha risposto Trulli quando gli è stato chiesto se un trionfo così netto nel Principato possa essere considerato un segnale del destino.

Per Trulli, Antonelli deve ora sfruttare il momento favorevole e puntare con decisione al campionato.

“La Formula 1 insegna una legge tanto crudele quanto bella: bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Questo è il momento in cui Kimi deve lottare con tutte le sue forze per vincere il titolo, perché ogni anno racconta una storia diversa. Questa potrebbe davvero essere la sua stagione”

L’ex pilota italiano ritiene inoltre che il principale ostacolo per Antonelli non sia rappresentato dagli avversari diretti.

“È in una forma perfetta, in totale sintonia con la vettura, e il suo unico vero rivale è sé stesso, considerando che persino Russell, per ragioni che non riesco a spiegare, sta faticando a esprimersi”.

La classifica Mondiale Piloti dopo il GP di Monaco

Kimi Antonelli è al comando con 156 punti davanti a Lewis Hamilton che sale al secondo posto a quota 90 lunghezze. George Russell è terzo con un ritardo importante (68 punti), davanti a Charles Leclerc, quarto con 75 punti. Oscar Piastri segue in quinta posizione (60 punti) con un vantaggio di due punti su Lando Norris. Max Verstappen è settimo con 43 lunghezze davanti al compagno di squadra, Isack Hadjar con 29 punti. A chiudere la TOP 10 della classifica iridata, troviamo a pari punti Liam Lawson e Pierre Gasly (26).

La classifica Mondiale Costruttori dopo il GP di Monaco

Mercedes comanda con 244 punti davanti alla Ferrari che dista di 79 lunghezze. McLaren è terza con 118 punti davanti alla Red Bull (72) e all’Alpine che chiude la Top 5 con 41 punti. Sesta la Racing Bulls (39), seguita dalla Haas (21) e dalla Williams (11). A chiudere la Top 10 troviamo Audi con 2 punti davanti ad Aston Martin a quota 1. Cadillac è ultima senza punti.