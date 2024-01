Ferrari | Pronto un annuncio: “Una gara dove non siamo mai stati prima” [VIDEO]

Attraverso una nota stampa, la Ferrari ha pubblicato un video molto suggestivo nel quale sembrerebbe prossimo un impegno in mare, probabilmente con un’imbarcazione. Molti tifosi sui social si sono scatenati, pensando all’ingresso della storica Scuderia di Maranello nell’America’s Cup, ma al momento non possiamo dirvi di più. Con pochissime ma significative parole, la Ferrari fa sapere che “È una sfida sportiva rivoluzionaria che trae origine dal nostro DNA racing quella tratteggiata dal video trasmesso oggi da tutti i canali social Ferrari. Un’impresa che incarna pienamente l’anima del Cavallino Rampante e l’audacia di spingerci dove non siamo mai stati”.



