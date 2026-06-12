Formula 1 | Alpine vince il ricorso: Gasly sul podio a Monte Carlo

da Barcellona, Spagna

La FIA ha ufficializzato la variazione della classifica finale del Gran Premio di Monaco. La decisione giunge in seguito all’accoglimento del ricorso presentato dall’Alpine, che ha determinato la cancellazione della penalità precedentemente comminata a Pierre Gasly. Il pilota francese si vede così restituito il terzo gradino del podio ottenuto sul tracciato cittadino del Principato.

L’annullamento dei provvedimenti corregge l’ordine d’arrivo della corsa disputata lo scorso fine settimana, modificando la ripartizione dei punti sia nella graduatoria piloti sia in quella riservata ai costruttori del campionato mondiale 2026. L’ufficialità del provvedimento è stata notificata questa mattina dai commissari sportivi riuniti qui a Barcellona.

L’andamento del Gran Premio di Monaco e le penalità in pit lane

Dopo una gara in rimonta, Gasly ha risalita la china fino alla quarta posizione virtuale. Successivamente, la direzione di gara ha inflitto una sanzione sotto forma di penalità drive-through a George Russell, consentendo a Gasly di sopravanzare il britannico e di tagliare il traguardo in terza posizione dietro ad Antonelli e Hamilton.

Il posizionamento sul podio era stato revocato dai commissari al termine della corsa a causa di due distinte infrazioni rilevate dai sistemi lungo la corsia dei box. I sensori avevano registrato un superamento del limite di velocità massima consentito all’interno della pit lane in due circostanze separate. Per ciascuna violazione, a Gasly era stata applicata una penalità di cinque secondi. La somma complessiva è stata aggiunta al tempo totale di gara del francese lo aveva retrocesso dalla terza alla settima piazza nella classifica finale, privando la scuderia del suo primo podio stagionale.

Il processo normativo del Diritto di Revisione a Barcellona

A fronte della perdita del risultato sportivo, Alpine ha attivato le procedure formali previste dal Codice Sportivo Internazionale, richiedendo l’esercizio del Diritto di Revisione sulla classifica finale del Gran Premio. La prima fase del procedimento si è aperta nella giornata di giovedì sul circuito del Montmelò, in concomitanza con le verifiche preliminari del Gran Premio di Barcellona. Per ottenere l’ammissibilità del ricorso, il team di Enstone doveva presentare elementi probatori inediti, significativi e pertinenti, che non fossero a disposizione dei commissari al momento della stesura del primo documento ufficiale a Monaco.

Alpine ha superato questa prima barriera legale fornendo nuove telemetrie e dati di calibrazione dei sensori di velocità. I commissari hanno quindi deliberato l’ammissibilità dell’istanza, convocando una seconda udienza tecnica nel tardo pomeriggio di giovedì per ridefinire il merito della sanzione e procedere alla revoca definitiva dei dieci secondi di penalità.

La posizione ufficiale del team Alpine

Nelle dichiarazioni fornite dal management di Alpine viene evidenziata l’importanza della collaborazione tra le parti per il raggiungimento di un verdetto equo sotto il profilo regolamentare, spostando poi l’attenzione sugli obiettivi immediati del fine settimana spagnolo.

“Esprimiamo soddisfazione per la delibera della FIA che ha giudicato ricevibile la nostra istanza di riesame sulla classifica del Gran Premio di Monaco. I commissari sportivi hanno così cancellato i due provvedimenti da cinque secondi assegnati alla monoposto numero 10, restituendo alla squadra il terzo posto conquistato in pista. Riconosciamo alla FIA e alla Formula One Management la trasparenza e la cooperazione mostrate in ogni fase del ricorso fino alla definizione di questo verdetto. Attualmente la nostra concentrazione è diretta esclusivamente sul Gran Premio di Barcellona-Catalunya di questo fine settimana, dove intendiamo massimizzare il rendimento di entrambe le vetture”.

Il ripristino dell’ordine d’arrivo comporta una redistribuzione dei piazzamenti e dei punti mondiali per diversi piloti collocati alle spalle del francese. La conseguenza principale colpisce Isack Hadjar, pilota della Red Bull, che perde la terza posizione e il relativo piazzamento sul podio conquistato sul campo dopo la penalizzazione provvisoria di Gasly, scendendo al quarto posto.

La stessa sorte si applica a Oscar Piastri, al volante della McLaren, che viene scalato di una posizione nella graduatoria finale. Identica variazione si applica alle due monoposto della Racing Bulls: sia Liam Lawson che Arvid Lindblad arretrano di una piazza rispetto alla classifica provvisoria pubblicata domenica scorsa, vedendo ridotto il rispettivo bottino di punti valevole per i campionati del mondo piloti e costruttori.

Stando a quanto raccolto nel paddock di Barcellona, McLaren e Red Bull non hanno preso benissimo questa decisione della FIA, e potrebbero partire ricorsi anche nelle prossime ore. Chi ha scontato le penalità già a Monte Carlo non potrà in alcun modo riavere i punti potenziali persi a Monte Carlo. Una gestione da parte della Federazione che certamente farà discutere, specialmente per quel difetto di sensori nella pit-lane e che hanno quindi sanzionato diversi piloti.