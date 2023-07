Formula 1 | Leclerc realista: Verstappen favorito anche dalla terza fila

Grazie alla penalità inflitta a Verstappen, Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio. Il pilota della Ferrari ha preso ben otto decimi dal pilota olandese della Red Bull, decisamente di un’altra categoria anche sul giro secco a Spa. In gara, Max resta certamente il favorito numero uno per la vittoria finale nonostante scatti dalla terza fila in griglia, e lo stesso monegasco ne è ben consapevole, il quale non crede di avere molte chance di mantenere la prima posizione fino alla fine, considerando anche il secondo posto di Perez al via.

“E’ una bella sensazione – ha detto Leclerc. Non bisogna dimenticare quanto faticavo in queste condizioni qualche settimana fa, e mi motivavo tanto per migliorare nella guida e oggi mi sono sentito molto più a mio agio in macchina. Forse nell’ultimo tentativo non ho fatto un lavoro eccezionale perché siamo scesi in pista un po’ troppo presto, però volevo evitare le bandiere gialle. Certo, con la pista che andava ad asciugarsi avrei potuto fare di più, ma non sarebbe bastato per essere davanti a Max. Sono contento di come sono andato oggi, è un grande passo avanti. Sono realista però per domenica, perché le Red Bull sono troppo veloci: pur avendo una penalità di cinque posizioni in griglia, Max ci riprenderà, o meglio me lo aspetto, e sarà difficile tenere dietro Checo. Se ci saranno opportunità ci proverò come sempre, ma sulla carta sembra difficile”.