F1 | Red Bull, Perez in prima fila pronto a prendere Leclerc

Terza posizione per Sergio Perez in qualifica a Spa. Il messicano riesce a segnare il terzo miglior tempo, alle spalle di Max Verstappen e Charles Leclerc. Grazie, però, alla penalità del compagno di squadra, Perez avrà la possibilità di scattare dalla prima fila: non accadeva dal Gran Premio di Miami, dove fu proprio il messicano a segnare la pole position. Una grande opportunità per Perez, che potrà riprovarci anche nella Shootout Qualifying: c’è una mini gara da disputare, prima dii quella vera e propria di domenica, una buona occasione per Sergio di provare e prepararsi a non lasciar nulla al caso. Verstappen ha solo cinque posizioni di penalità, e le Ferrari sono pronte ad attaccare: Perez dovrà fare un’ottima partenza per mantenere in tasca il podio.

“Ogni sessione di qualifica presenta delle sfide e oggi la pista era davvero complicata: c’è voluto l’intero Q1 per far asciugare la pista, e in Q2 le gomme erano troppo calde, ma poi in Q3 tutto è andato perfettamente. Dovevamo davvero trovare il limite e sono soddisfatto di aver terminato tra i primi tre – ha raccontato Checo – per la Sprint abbiamo delle buone informazioni, ci aspetta una giornata piena. Domenica, invece, farà del mio meglio per cercare di prendere Charles alla partenza, ma sarà difficile! E’ una lunga gara, il degrado è alto e tutto può accadere. Partiremo da una buona posizione, non vediamo l’ora di correre”.