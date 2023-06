Formula 1 | Leclerc raggiante dopo il Canada: “E’ la miglior Ferrari della stagione”

Ottima gara da parte della Ferrari e di Charles Leclerc. A Montreal il pilota monegasco ha chiuso al quarto posto dopo essere partito dalle decima casella. Tutta la differenza del mondo l’ha fatta l’ottima strategia attuata dalla Scuderia di Maranello con entrambi i piloti, gli unici a rimanere in pista con le medie nel momento in cui è uscita la Safety Car, mentre tutti gli altri sono tornati ai box montando le hard, e chi aveva già le dure montate ha proseguito con quella mescola. Degrado gomme praticamente inesistente sulla SF-23, ma avevamo avuto questo sentore già dalle libere di venerdì, e le nostre analisi sono state ampiamente confermate. Un buon punto di partenza per la Ferrari, che da qui deve iniziare la scalata verso le posizioni che più le competono.

“Il feeling è certamente positivo – ammette Leclerc in mixed zone. Non dobbiamo però cullarci perché la pista del Canada è particolare, i cordoli sono importanti e l’assetto della vettura fa tanto. In questo weekend ci siamo trovati bene sin da subito, peccato per le qualifiche di ieri ma è inutile piangersi addosso. Oggi tutto è andato per il meglio, visto che partivamo dalla decima e undicesima posizione e siamo arrivati in quarta e quinta con un passo buono, così come la strategia e il feeling”.

“L’obiettivo è migliorare partendo da qui, ma credo che abbiamo trovato qualcosa perché sin da venerdì mi sentivo a mio agio, quindi è sicuramente positivo, ora però dobbiamo fare uno step in più. E’ certamente la miglior Ferrari della stagione e mi dà il sorriso, ma quello vero lo avrò quando lotteremo per la vittoria. Il quarto posto non è quello che voglio, pur partendo decimo, però è un passo nella giusta direzione. Dobbiamo essere consapevoli di quando si fa uno step in avanti, perché non è sempre facile. Siamo contenti, ma da domani si deve lavorare tanto per recuperare il gap che manca per vincere”.