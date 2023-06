Formula 1 | Ferrari, Sainz: “Sono molto contento del nostro passo gara”

Può certamente essere soddisfatto del quinto posto finale il buon Carlos Sainz. La Ferrari ha dimostrato di aver fatto uno step importante verso la competitività, non soffrendo praticamente mai con il degrado gomme e concedendosi il lusso di fare una sosta in meno di tutti gli altri, così da scavalcare tanti piloti nel momento della Safety Car uscita per l’incidente di Russell. La SF-23 quindi ha finalmente regalato una bella prestazione, ma è soltanto l’inizio di una nuova fase di aggiornamenti, e a Maranello si spera che questa strada possa dare tante soddisfazioni nel prossimo futuro. Lo spagnolo a fine gara ha avuto qualche incertezza dall’esterno, ma è stato lui a spiegare tutto dopo la bandiera a scacchi.

“Non avevo problemi a fine gara – ha ammesso Sainz in mixed zone. Semplicemente toccavo la frizione con la gamba a centro curva e la vettura quindi perdeva velocità, è successo un paio di volte. Con le medie andavo molto bene, ma con la dura un po’ meno perché c’era meno grip e la macchina si muoveva un po’ di più, ma devo dire di essere molto contento per il ritmo gara che siamo riusciti ad avere in questo weekend”.