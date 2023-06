F1 | Hamilton: “Grande weekend, la direzione è quella giusta”

Secondo piazzamento a podio consecutivo per Lewis Hamilton. Dopo la piazza d’onore ottenuta in quel di Barcellona, il sette volte campione del mondo in forza alla Mercedes ha ottenuto la terza posizione nel Gran Premio del Canada. L’inglese ha battaglaito con l’Astron Martin di Fernando Alonso, ma alla fine ad avere la meglio è stato lo spagnolo alla guida della AMR23. Hamilton si è dovuto così accontentare della P3, ma l’alfiere della scuderia della Stella guarda il bicchiere mezzo pieno considerando l’ottima risposta che la macchina ha dato anche in questo appuntamento.

“Per noi è stato un grande weekend – ha dichiarato Hamilton, intervistato al termine della corsa – Stiamo rosicchiando passo, l’Aston Martin ha fatto qualcosina in più qui perché hanno portato degli aggiornamenti, recuperando terreno. In quali aree dobbiamo migliorare per lottare con Aston e Red Bull? Onestamente è un grande onore essere sul podio con altri due campioni del mondo, ero entusiasta di essere terzo e di essere in lotta con loro però oggi non avevamo abbastanza passo”.

Hamilton, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Abbiamo sofferto perché sapevamo già che non sarebbe stato il nostro weekend migliore, perché faticavamo particolarmente nelle curve a bassa velocità. Era lì che perdevo terreno nei confronti di Fernando e Max. In transizione all’uscita di curva 2 e praticamente all’uscita di ogni curva. Dobbiamo aggiungere carico aerodinamico e rendere la macchina più efficiente. Credo che prima o poi ci arriveremo. La direzione è quella giusta”.