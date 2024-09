Formula 1 | Leclerc promuove il lavoro di Vasseur in Ferrari: “Ho piena fiducia in quello che sta facendo”

Formula 1 Leclerc Vasseur – Intervistato dal podcast ufficiale della Formula 1, “Beyond the Grid”, Charles Leclerc non ha nascosto la propria soddisfazione per il lavoro che Frederic Vasseur sta portando avanti all’interno della Scuderia Ferrari. Secondo quanto dichiarato dal monegasco, uno dei principali sostenitori della leadership del manager francese, la Rossa sta, piano piano, riuscendo ad assimilare i concetti di quest’ultimo, spesso freddo e riflessivo, nonostante i normali alti e bassi di una stagione. Un approccio chiaro e deciso che sta aiutando la compagine italiana a migliorare gli aspetti più deboli emersi durante la precedente gestione Binotto, conclusasi a cavallo tra le stagioni 2022 e 2023.

Leclerc e il lavoro di Vasseur in Ferrari

“Il nostro è un team con una grande tradizione, e non è facile gestire situazioni come questa. In Ferrari ci sono valori che non cambieranno mai, e credo che non debbano cambiare, perché la passione che si vive qui è qualcosa di unico, difficile da trovare altrove. Tuttavia, la passione porta con sé anche emozioni forti, e questo può condurre a momenti complicati. Quando le cose non vanno bene, chi lavora nella squadra ne risente più che in altre realtà. Ma c’è anche un lato positivo: questa stessa passione spinge tutti a dare il 200% per superare le difficoltà. E penso che Fred stia facendo la differenza in questo. È intervenuto su alcune dinamiche chiave”.

Freddezza ed equilibrio le chiavi della crescita Ferrari

“Prima di tutto, cerca di conoscere e comprendere ogni singolo membro del team, per capire la situazione e creare le condizioni migliori affinché ciascuno possa dare il massimo”, ha aggiunto il portacolori della Rossa. “Credo che questa sia una delle grandi qualità di Fred. Inoltre, è lui il primo a cercare di mantenere un equilibrio emotivo all’interno della squadra. Quando facciamo una buona gara e tutti sono entusiasti, Fred arriva e dice: ‘Ok, è stato fantastico, ma adesso concentriamoci: era solo una gara e ce ne sono ancora tante altre da disputare’. Fa lo stesso nei momenti difficili, dopo una brutta prestazione, quando il morale è basso. Fred è sempre lì, pronto a motivarci, evidenziando gli aspetti positivi. Ha un equilibrio emotivo notevole, ed è un aspetto cruciale per un team come la Ferrari. Era ciò di cui avevamo bisogno a Maranello, e ho piena fiducia in quello che Fred sta facendo