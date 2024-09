Formula 1 | Sauber a caccia di opportunità nel fine settimana di Singapore

Formula 1 Sauber GP Singapore – La Sauber è ancora a caccia dei primi punti stagionali nel prossimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i molti alti e bassi di questa stagione, causati dalle scarse potenzialità del pacchetto, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou proveranno a cogliere delle opportunità nel weekend di Marina Bay, storicamente incerto e ricco di sorprese. Un obiettivo chiave che la squadra deve perseguire per migliorare una classifica fin qui deficitaria e ben lontana dalle aspettative di inizio stagione.

Bottas pronto per la sfida con la Sauber

“Singapore è una delle gare più impegnative della stagione, ed è proprio questa difficoltà che la rende così appagante quando si ottiene un buon risultato. Il caldo soffocante, l’umidità elevata e le barriere vicinissime non lasciano spazio agli errori, ma su questa pista l’esperienza è fondamentale. Abbiamo lavorato intensamente per migliorare il ritmo della vettura e, se riusciremo a vivere un fine settimana senza intoppi, credo che potremo avvicinarci molto ai protagonisti. L’obiettivo è massimizzare ogni sessione e fare scelte strategiche intelligenti. Sono pronto per la sfida e non vedo l’ora di scoprire cosa saremo in grado di realizzare.”

Zhou a Singapore per vivere un GP di casa

“Correre a Singapore è sempre un’esperienza speciale: la gara in notturna e l’atmosfera che si respira la rendono unica, e ci sono sempre moltissimi tifosi cinesi che mi sostengono. Marina Bay è un circuito che mette a dura prova sia la vettura che il pilota. Ci siamo concentrati sul miglioramento della nostra costanza durante il weekend di gara e penso che Singapore ci offra una buona opportunità per applicare tutto quello che abbiamo appreso. È una pista che richiede molta concentrazione e un ottimo bilanciamento della vettura, ma sono fiducioso che, se seguiamo il nostro piano, possiamo trovarci in una posizione più competitiva. Ogni gara è un’opportunità per progredire e non vedo l’ora di affrontare la sfida di Singapore con entusiasmo.”