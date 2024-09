F1 | Mercedes, livrea speciale a Singapore per il 50° compleanno di Petronas [FOTO]

F1 Mercedes GP Singapore – Mercedes adotterà una livrea speciale per il prossimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In occasione del 50° anniversario di Petronas, società petrolifera main partner del team, nata nel 1974, Lewis Hamilton e George Russell scenderanno in pista a Marina Bay con una grafica che riprende in diverse zone il caratteristico azzurro del marchio malese. La colorazione sarà presente, come da tradizione, sulle pance, dove è ben visibile la scritta “Petronas”, e su tutta la parte anteriore della vettura.

Un “regalo” da parte della squadra anglo-tedesca, che mira a consolidare un rapporto iniziato nel 2010, anno in cui Mercedes è tornata a competere con un proprio team ufficiale, e che proseguirà anche nel 2026.

Toto Wolff sulla Mercedes in livrea Petronas a Singapore

“Raggiungere il traguardo del 50° anniversario è un risultato straordinario per qualsiasi azienda, ma farlo dopo essere cresciuti fino a diventare una delle principali società energetiche globali è ancora più impressionante. Siamo entusiasti di proseguire la nostra collaborazione per molti anni a venire, affrontando sfide stimolanti come l’introduzione dei carburanti sostenibili nel 2026. Questa livrea non celebra solo il loro 50° anniversario, ma rappresenta anche il ruolo fondamentale di Petronas nella storia del nostro team, rendendo omaggio al percorso che abbiamo condiviso”.

