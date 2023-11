Formula 1 | Leclerc fa il fenomeno a Las Vegas e (finalmente) lotta con le Red Bull

Charles Leclerc ha portato a casa una grandissima seconda posizione a Las Vegas, ma con un pizzico di delusione per non essere riuscito a vincere. La Red Bull oggi non era imbattibile come lo è stato nel resto della stagione, ma è chiaro che avesse ancora qualcosa in più della Ferrari, e nonostante questo il monegasco è riuscito a giocarsela fino alla fine, compiendo anche un grande sorpasso nei confronti di Perez nel finale, rimediando a un errore che sembrava condannarlo al terzo posto sul podio. La nota positiva, oltre ai sedici punti rosicchiati alla Mercedes nella lotta al secondo posto costruttori, è vedere finalmente la SF-23 in grado di competere con la vittoria anche contro una Red Bull nella sua forma migliore.

“Non mi sono mai sentito così vicino alla vittoria – ha detto Leclerc in mixed zone. Avevo l’adrenalina dell’ultimo giro in quel team radio, con quel sorpasso al limite all’ultima curva, ma dall’altra parte ho la delusione per non aver vinto, perché secondo me in termini di passo eravamo i più veloci. Purtroppo la Safety Car è arrivata nel momento sbagliato, non voglio parlare sempre di sfortuna, però è andata così. Il problema non sono i cinque giri di gomma dura, ma farla raffreddare e poi riportarla in temperatura, rispetto alla hard nuova è tre volte più difficile, e qui abbiamo faticato. Io ho dato tutto, credo che non potevamo fare di più, per questo ho un minimo di sorriso, non possiamo controllare certe cose e che purtroppo costano la vittoria, bisogna accettarlo. Con le hard non possiamo giudicare la nostra prestazione, perché quella Safety Car sballa un po’ tutti i dati, lo sappiamo, ma oggi è stata la miglior Ferrari della stagione in termini di passo gara”.