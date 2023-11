Formula 1 | Haas, altra gara da dimenticare a Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Haas – Nonostante un buon ritmo gara e un degrado finalmente non penalizzante, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg non sono riusciti a portare la Haas in zona punti nell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. 13° sotto la bandiera a scacchi, il danese non si è agganciato al treno dei piloti in lotta per la zona punti, aspetto che l’ha portato a perdere una ghiotta occasione in un week-end tutto sommato positivo in termini di performance. Diverso invece il discorso per Hulkenberg, costretto al ritiro a poche tornate dalla fine per un problema elettrico alla sua VF-23.

“Il degrado e il ritmo potevano regalarci la zona punti, ma alla fine non è andata come speravamo”, ha affermato il danese della Haas. “Devo rivedere la gara e capire cosa potevamo fare in maniera diversa. Alla fine il passo non è stato male e anche il degrado, finalmente, non ci ha creato grossi problemi. Durante la gara è parecchio evoluta la pista e questo ha cambiato spesso le carte in tavola. E’ stata una bella sfida”.

Qui invece le parole di Hulkenberg: “E’ successo qualcosa alla vettura ed ho perso la corrente. Esamineremo il tutto per capire cosa non è andato per il verso giusto. Alla fine la gara non è stata troppo cattiva. In partenza ho perso alcune posizioni a causa dell’incidente che si è verificato davanti a me, ma successivamente mi sono sentito abbastanza a mio agio sulla vettura. Sentivo di avere più ritmo. Il traffico e il graining però non mi habbo permesso estrarre il massimo del potenziale. E’ stata una buona gara, ma poteva concludersi in modo diverso”.