Formula 1 | Le strategie a Singapore: partenza con medie o soft, una sosta consigliata

Carlos Sainz si è assicurato la quinta pole position della sua carriera, la seconda consecutiva, piazzando la sua Ferrari davanti a tutti. Seconda posizione per George Russell, il quale potrebbe avere un’arma in più a sua disposizione, ossia una seconda gomma media nuova da utilizzare in gara. Solitamente però, a Singapore si opta per una strategia a un solo pit-stop in condizioni normali, ossia senza Safety Car o simili e soprattutto senza pioggia, la quale dovrebbe cadere nell’arco della giornata per poi smettere attorno al tramonto di Marina Bay. Per tutti questi motivi, la Pirelli consiglia la partenza con le gomme gialle, per poi entrare ai box tra il ventesimo e il trentesimo giro e montare la mescola più dura, una finestra molto ampia dettata appunto dal solito ritmo “lento” imposto nel corso della gara.

Come seconda scelta, la casa milanese indica la partenza con soft e poi box per hard tra il quindicesimo e il venticinquesimo giro, questo per dire come le due strategie possano anche essere considerate alla pari, o quasi. Meno probabile la terza e ultima opzione, ossia partenza con soft, box per montare le dure tra il tredicesimo e il diciottesimo giro e poi nuovamente ai box tra il quarantesimo e il quarantaseiesimo giro per tornare sulla mescola più morbida. Questa potrebbe essere la scelta di chi pensa ci sarà una Safety Car in un determinato momento della gara.