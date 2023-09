DIRETTA F1 | GP Singapore 2023: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

GP SINGAPORE – Amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con il circuito Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. A partire dalle 14:00 vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara con live timing, foto e video. Sarà una gara importantissima per la Ferrari che potrebbe puntare alla prima vittoria della stagione. Davanti a tutti scatterà la Ferrari di Carlos Sainz, accanto a lui la Mercedes di George Russell. Dalla seconda fila, partiranno Charles Leclerc e Lando Norris. Quinto Lewis Hamilton davanti alla Haas di Kevin Magnussen. Dalla quarta fila, partiranno Fernando Alonso ed Esteban Ocon, seguiti da Nico Hulkenberg e Liam Lawson che chiudono la quinta fila.

A causa dell’incidente di ieri durante le qualifiche, Lance Stroll non prenderà parte alla gara:

