Formula 1 | Alfa Romeo, sabato da dimenticare per Bottas e Zhou a Singapore

Formula 1 GP Singapore Alfa Romeo – Sabato da dimenticare per Valtteri Bottas e Guanyu Zhou a Marina Bay, teatro del prossimo Gran Premio di Singapore. A causa di un feeling non ideale con la vettura e di un passo indietro in termini di performance rispetto alle libere del venerdì, i piloti del Biscione non sono riusciti a fare meglio della 16° e 19° posizione, aspetto che li costringerà ad una gara di rimonta sul cittadino asiatico

“I miei giri sono stati buoni, ma ci mancava qualcosa per approdare in Q2”, ha affermato il finlandese. “Ho trovato un pò di traffico durante il mio ultimo tentativo, ma nel complesso direi che abbiamo perso un pò di ritmo rispetto al venerdì. Siamo dovuti a scendere ad un compromesso in termini di set-up. Non potevamo ottenere di più dalla nostra vettura, il che è frustrante perchè dopo le libere sentivamo di essere sulla strada giusta. La gara sarà molto lunga e recuperare non sarà un compito non semplice. Allo stesso modo, però, Singapore è un cittadino che ha sempre offerto delle gare ricche di sorprese. Se riusciremo a giocare bene le nostre carte, forse, avremo ancora delle possibilità”.

Qui invece le impressioni di Zhou: “Ci aspettavamo qualcosa di meglio, anche se in tutta onestà sapevamo che sarebbe stato difficile raggiungere il Q2. La 19° posizione è una delusione, ma il riflesso di una sessione difficile. Non mi sono mai trovato a mio agio con la vettura e mettere insieme un giro pulito è stato difficile. Paghi un prezzo molto. caro quando non hai feeling su una pista di questo tipo. La gara sarà difficile, ma possiamo sfruttare delle occasioni per risalire la griglia. Mai dire mai, daremo tutto per ottenere un buon risultato”.