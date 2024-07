McLaren, Norris fa autocritica sull’Ungheria

Lando Norris, alla vigilia del GP del Belgio, è tornato a parlare del GP di Ungheria, e in particolare della restituzione della posizione (e della vittoria) a Oscar Piastri. L’inglese, come già capitato in passato, una volta smaltita la rabbia si è lasciato andare ad una dura autocritica, affermando di aver sbagliato a cedere la posizione al team mate a soli due giri dal termine della corsa, generando un polverone mediatico evitabile sulla McLaren.

Norris ha detto di non sentirsi orgoglioso di come si è comportato, dato che si è parlato più del team order che della splendida doppietta conquistata dalla scuderia. Il pilota inglese ha anche sottolineato che sapeva sin dall’uscita dai box che avrebbe dovuto restituire il primato a Piastri, e che non ha mai pensato di ignorare gli ordini di squadra.

“Dovevo gestire diversamente le cose, mi dispiace che si sia parlato più della nostra strategia e degli ordini di squadra che della doppietta realizzata – le parole di Norris a Motorsport.com – Mi dispiace aver in qualche modo offuscato la prima vittoria in F1 di Oscar. Sono stato stupido, dovevo far passare subito Piastri, sin dal primo momento ho sempre avuto chiaro in mente che avrei restituito la posizione. Non c’è stato nemmeno un attimo nel quale ho pensato di non lasciarlo passare, sin da quando sono uscito dai box davanti sapevo cosa dovevo fare. Anzi se obbedivo subito avrei potuto giocarmi meglio la gara. In quel momento non ci ho pensato perché avevo un buon ritmo e ho continuato a spingere, se qualcuno ha pensato che non lo avrei fatto passare si sbagliava, la questione non si è mai posta”.