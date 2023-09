Formula 1 | Hamilton, che bordata a Verstappen!

La rivalità tra Hamilton e Verstappen, esplosa nel 2021 continua a regalare capitoli interessanti. In pista purtroppo, i due piloti non si trovano più molto facilmente, visto che l’olandese prende e scappa via spesso e volentieri con la sua imprendibile Red Bull, mentre Lewis sta cercando di risalire con la Mercedes dopo più di un anno difficile. Intervistato su Sky da Mara Sangiorgio, il sette volte campione del mondo ha affrontato tanti temi, ma chiaramente quello riguardante il suo rivale più “fresco” è uno dei più accattivanti. Hamilton si riferisce al modo in cui viene raccontato il dominio del pilota olandese, facendo un raffronto su quanto accaduto negli anni passati, quando era lui a dominare in lungo e in largo.

“Non ho avuto vita facile con i miei compagni di squadra come invece capita a Verstappen – ha detto Lewis. Ci pensavo mentre correvo, a come i media possano raccontare qualcosa: quando in qualifica davo cinque o sei decimi a Bottas, non mi dicevano le stesso cose che oggi dicono a Max quando batte Perez, è tutto molto gonfiato. La mia opinione? Io ho avuto compagni di squadra molto più forti, e sto parlando di Bottas, Button, Alonso, Rosberg e Russell. Sono stati tutti dei piloti molto forti e costanti, mentre Verstappen non corre contro nessuno di così bravo”.