F1 | Williams, Albon e Sargeant a Singapore con la livrea Gulf votata dai fan

F1 GP Singapore Williams livrea Gulf – Colorazione speciale per la Williams nel prossimo Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Sotto le luci artificiali di Marina Bay, Alexander Albon e Logan Sargeant scenderanno in pista con una speciale livrea Gulf votata dai fan, la quale cambierà – almeno temporaneamente – la grafica delle due FW45, vetture pronte a confermarsi nelle zone di vertice della classifica dopo le ottime prove di Zandvoort e Monza. Questa livrea inedita verrà mostrata grazie all’accordo di collaborazione siglato a inizio anno tra la stessa scuderia inglese e il marchio statunitense e sarà confermata anche per i prossimi due appuntamenti del campionato in programma a Suzuka (Giappone) e Losail (Qatar).

“Quello di Singapore è un fine settimana di gara emozionante, visto che si tratta di una specie di appuntamento di casa per me”, ha affermato il thailandese. “Scenderemo in pista con la livrea Gulf votata dai fan e sono certo che offrirà un effetto fantastico sotto le luci artificiali. Gareggeremo su un tracciato molto sconnesso e piuttosto intransigente, fattori che uniti al caldo lo renderanno uno dei più impegnativi dell’intera stagione. C’è molto lavoro da svolgere sul piano della preparazione e faremo del nostro meglio per farci trovare pronti, anche e soprattutto sul piano fisico. Sulla carta non è una pista adatta alla nostra vettura, ma sarà interessante vedere che tipo di performance riusciremo a mostrare. Inoltre il tempo potrebbe mescolare e non poco le carte”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Sono davvero entusiasta di guidare per la prima volta sotto le luci di Marina Bay. E’ una pista dove ho sempre voluto correre, fin da bambino. Sarà una gara fisica e complessa, ma sono pronto ad affrontare questa sfida, Inoltre sarà un week-end speciale perchè scenderemo in pista con la livrea Gulf votata dagli appassionati. Speriamo quindi di chiudere un ottimo fine settimana”.