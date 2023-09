F1 | Haas consuma troppo velocemente le gomme dopo i pit-stop

La Haas è certamente una delle squadre più deludenti di questo 2023, quantomeno finora. La squadra statunitense è riuscita nel corso della stagione a ottenere dei buoni risultati in qualifica, piazzandosi anche diverse volte in Q3, poi però in gara le cose cambiano repentinamente. Un po’ come accade per la Ferrari (quantomeno fino all’aggiornamento di Barcellona, ndr) la VF-23 tende a bruciare le gomme a inizio stint, anche dopo i pit-stop e quindi con macchina più scarica di carburante. E’ una situazione che mette in grande difficoltà i piloti, specialmente Magnussen, il quale è riuscito a conquistare solo due punti quest’anno a Jeddah e Miami.

“La macchina ha potenziale – ha detto il danese. Nico è stato in grado di mostrarlo più di me. Io sono stato quarto in qualifica, ma solo due volte sono riuscito a entrare in top ten, ottenendo un paio di decimi posti. Quindi c’è una grande differenza tra ciò che può fare questa macchina può fare e i risultati che ottiene. E’ troppo fragile e difficile, specialmente per il mio stile di guida. Le gomme faticano troppo dopo i pit-stop, lottiamo per mantenerle in vita: a inizio stint consumiamo gli pneumatici molto più velocemente degli altri, quindi all’inizio guadagni, ma poi torni indietro. E’ molto frustrante, spero che si possa risolvere nel più breve tempo possibile”.