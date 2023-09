F1 | Verstappen replica ad Hamilton: non dovrebbe guardare in casa d’altri

Nei giorni scorsi l’intervista rilasciata da Lewis Hamilton a Sky Sport F1 ha avuto un importante eco mediatico, soprattutto per quel che riguarda l’argomento Max Verstappen. Il sette volte campione, discutendo sul rivale nel Mondiale 2021, ha sottolineato come i compagni di squadra dell’olandese siano stati più “morbidi” rispetto a quelli con cui lo stesso Hamilton ha condiviso il box nella sua carriera. Verstappen, che a Singapore ha già avuto molto di rispondere alle dichiarazioni di Toto Wolff sul record delle dieci vittorie consecutive, ha trovato il tempo di replicare anche all’alfiere della Mercedes.

“Non è stato carino Hamilton nei confronti dei compagni di squadra che ho avuto, ma è curioso che dopo quella sua intervista a Monza molti dei miei compagni di squadra lo hanno preceduto in qualifica – ha dichiarato Verstappen, citato da Formule1.nl – Non mi concentro sugli altri, ma sulla mia prestazione”.

Verstappen ha poi aggiunto: “Rispetto il dominio degli altri e i titoli vinti in passato da Lewis. Secondo me non dovrebbe guardare i compagni di squadra degli altri. Bisognerebbe guardare alle proprie prestazioni, ai comportamenti nei weekend di gara e al lavoro insieme alla squadra. Il resto è secondario. Forse c’è un po’ di gelosia. Potrebbe essere bello per Netflix? Non mi importa”.