Formula 1 | Haas all’attacco nella gara di casa a Austin

Per la Haas il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti è ovviamente un appuntamento molto importante, essendo la gara di casa dell’unico team americano presente in Formula 1. La scuderia guidata da Ayao Komatsu è in lotta con la Racing Bulls per la sesta posizione nel campionato costruttori, e al COTA porterà, oltre a una livrea speciale per celebrare questo evento, anche un pacchetto di aggiornamenti importante per sfidare al massimo delle possibilità la compagine con sede a Faenza.

“Il Gran Premio degli Stati Uniti è senza dubbio una delle gare più importanti per noi – ha detto Hulkenberg. Abbiamo molti partner americani e, naturalmente, i nostri tifosi di casa. È una gara dove il pubblico è molto preparato sulla Formula 1, e vedere oltre 400.000 persone supportarci per tutto il weekend è davvero motivante. Porteremo un altro aggiornamento in pista, e con il formato Sprint ogni giro sarà fondamentale”.

“Non vedo l’ora di correre nella nostra gara di casa, è ovviamente un evento molto importante per noi, con un entusiasmo extra per fare bene – dichiara Magnussen. Il COTA è un circuito fantastico e attira una delle folle più grandi dell’anno, è un appuntamento enorme. In passato abbiamo avuto alti e bassi qui, ma quest’anno speriamo di essere competitivi, visto che è un tracciato a media deportanza, che di solito ci favorisce. Ho vissuto belle battaglie qui e spero di riuscire a conquistare punti”.