F1 | Steiner controcorrente: “Per come la vedo io, Norris è favorito su Verstappen per il titolo”

F1 Norris Verstappen – La battaglia per il titolo di campione del mondo di Formula 1 è ancora aperta e, a poche gare dal termine della stagione, il confronto tra Max Verstappen e Lando Norris si fa sempre più serrato. Nonostante il vantaggio accumulato dall’olandese e la sua indiscutibile esperienza, c’è chi crede che la corsa al campionato non sia affatto decisa. Tra questi, spicca Gunther Steiner, ex team principal della Haas e oggi opinionista di rilievo nel mondo del motorsport.

Steiner scommette su Norris

Durante un intervento nel podcast The Sports Agents, Steiner ha espresso il suo punto di vista, che si discosta da quello di molti esperti che continuano a vedere Verstappen come il favorito: “Credo che la corsa al titolo sia apertissima tra Lando e Max. Al momento, penso che Lando sia in una posizione migliore per vincere”. Una dichiarazione che sottolinea il crescente supporto nei confronti di Norris, il quale sta vivendo una fase di grande forma e consistenza, con la sua vettura che sembra essere la più competitiva del momento.

Steiner ha evidenziato un aspetto che potrebbe risultare determinante nelle gare finali: “Sta guidando con grande costanza, mentre Max sembra avere più difficoltà con la sua vettura. Questo rende tutto molto interessante”. Il riferimento è alle recenti prestazioni altalenanti di Verstappen, che nonostante i risultati complessivi resti sotto pressione per mantenere il vantaggio in classifica. L’olandese, tre volte campione del mondo, ha dalla sua parte l’esperienza e la capacità di gestire i momenti decisivi, ma non può permettersi errori in questa fase cruciale.

Austin il primo round chiave per la stagione

Il commento dell’altoatesino riflette una visione che inizia a prendere piede tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, affascinati dall’idea di un possibile ribaltone. L’alfiere della McLaren ha dimostrato di saper sfruttare al meglio le opportunità e, con una vettura performante a disposizione, potrebbe mettere in difficoltà il campione in carica. Resta da vedere se quest’ultimo riuscirà a mantenere il controllo fino all’ultimo, o se sarà il britannico a compiere l’impresa di strappare il titolo dalle mani del rivale.