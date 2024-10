Ferrari | Vasseur: “Ad Austin verificheremo la SF-24 sui curvoni veloci”

Dopo quasi un mese, la Formula 1 torna in pista ad Austin per la prima di due tre gare consecutive. Si viaggia in America, prima a nord, in Texas, per il Gran Premio degli Stati Uniti. La Ferrari è chiamata a verificare gli aggiornamenti portati nelle ultime gare, e il tracciato del COTA sarà molto sfidante, visti i curvoni veloci sui quali la SF-24 ha sofferto quest’anno, specialmente dopo il disastroso pacchetto che di evolutivo non aveva granché di Barcellona. Leclerc e Sainz, in attesa di piste un po’ più congeniali alla loro monoposto, useranno questo weekend come una sorta di test, ma occhio, perché la Sprint Race non darà troppe possibilità di provare, vista la sola ora di libere concessa, quindi bisognerà ottimizzare tutto al massimo in pochissimo tempo.

“Con la gara di Austin inizia l’intenso finale di stagione fatto di sei gare organizzate su due triplette in sole otto settimane – ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari. Per quanto ci riguarda vogliamo verificare sui curvoni da alta velocità di questa pista la bontà di quanto abbiamo portato già nelle gare precedenti. In questo weekend sarà inoltre particolarmente importante la preparazione fatta a casa prima di arrivare in circuito: torna infatti il formato Sprint e questo significa che avremo un’unica sessione di prove libere prima di andare in qualifica per la corsa da cento chilometri del sabato. Charles e Carlos si sono preparati bene e la squadra è carica e come sempre ci concentreremo su noi stessi per portare a casa il meglio dal pacchetto a nostra disposizione. Dobbiamo mettercela tutta, perché i valori in campo sono molto ravvicinati e nelle classifiche è ancora tutto aperto”.