Formula 1 | GP Belgio, Max Verstappen pensa una gara alla volta

Nel weekend del Gran Premio del Belgio gli occhi sono puntati ancora una volta su Max Verstappen. Il due volte campione del mondo si appresta a vincere il terzo titolo, cosa che dovrebbe avvenire poco la pausa estiva salvo imprevisti clamorosi e che non crediamo possano arrivare da qua a fine stagione. Il pilota della Red Bull ha certamente grandi ricordi di Spa-Francorchamps, sua seconda pista di casa, quando lo scorso anno vinse per dispersione partendo dalla settima fila, dimostrando una superiorità imbarazzante rispetto alla concorrenza, un antipasto di fatto di quello che poi è stata la prima parte del campionato 2023.

“Io penso un weekend alla volta – ha detto Verstappen in mixed zone rispondendo alle domande di Mara Sangiorgio. Credo sia l’unica cosa che conta al momento, e penso sia importante fare così piuttosto che pensare sul lungo periodo, ed è quello che proverò a fare anche in questo fine settimana in Belgio”.