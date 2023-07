Formula 1 | Russell: Troppo pochi sei set di intermedie in un weekend con la Sprint Race

Continua a far discutere il format della Sprint Race, voluto da Formula 1 e FIA per aumentare lo spettacolo, a detta loro, ma di fatto rovinando il lineare weekend dei team in pista, non permettendo loro di lavorare adeguatamente per buttare giù un assetto degno di questo nome, con una sola ora di prova libera a disposizione e un parco chiuso già osceno di per sé e addirittura anticipato al venerdì pomeriggio. In un tracciato come quello di Spa, già pericoloso (e per questo affascinante, ndr) di suo, il format della Sprint aggiunto alla possibilità che possa piovere praticamente da venerdì a domenica, renderà questo fine settimana molto sfidante per i piloti, i quali non sembrano proprio contenti di quello che aspetta loro nei prossimi giorni.

“Credo che la sfida più difficile sarà per le gomme – ha detto Russell a Sky. Abbiamo a disposizione soltanto sei set di pneumatici intermedi, potenzialmente, per prove libere, qualifiche, qualifiche Sprint, Sprint Race e gara della domenica, e sarebbe una vera sfida per tutti se la pista dovesse essere sempre bagnata da venerdì a domenica”.