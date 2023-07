F1 | Leclerc: aspettative Ferrari azzerate nelle qualifiche in Bahrain

La stagione della Ferrari è stata sin qui un vero e proprio disastro. La SF-23 è una vettura che ha deluso le aspettative di tutti, e si è capito sin da subito, dalle qualifiche della prima gara in Bahrain che le cose non sarebbero andate bene. Si è provato a rimediare con degli aggiornamenti importanti e che qualcosa hanno prodotto, si è creata una direzione di sviluppo ma occorre parecchio tempo prima che i frutti vengano raccolti davvero, e il fatto che si possa pensare già al 2024 non deve meravigliare proprio nessuno, ma nel contempo è bene capire come correggere questa vettura per preparare una monoposto più competitiva in vista della prossima stagione.

“La prima parte dell’anno è stata certamente molto difficile – ha detto Leclerc a Sky. Abbiamo dovuto azzerare le aspettative di questa stagione quando siamo scesi in pista nelle qualifiche del Bahrain, lì si è capito come il campionato sarebbe stato più complicato di quanto ci aspettassimo, però da quel momento in poi abbiamo lavorato duramente per avere un futuro migliore. Sappiamo quanto lavoro ci sia da fare per tornare ai livelli che vogliamo, ossia vincere delle gare e il piano è chiaro. Fred condivide tutto con noi, sappiamo cosa ci aspetta nelle prossime settimane, mesi e anni per essere di nuovo competitivi, e questo mi dà fiducia e motivazione. Spero che passi poco tempo prima di tornare a vincere”.