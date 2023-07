Formula 1 | GP Belgio, le pagelle

Max Verstappen 10 Supera Perez arrivandogli addosso al doppio della velocità e in poche curve gli rifila due secondi di distacco. È la foto attuale della F1. Il rischio è che oltre a correre da solo sia anche l’unico a divertirsi.

Sergio Perez 8 È autore di un’ottima gara, il secondo posto per lui è ossigeno. Becca da Max ventidue secondi di gap in ventisette giri. A pensar male si fa peccato, però…

Charles Leclerc 9 GP perfetto. Veloce sull’asciutto, sull’umido, impeccabile nella gestione delle gomme. Massimizza il potenziale della SF23 e porta a casa un bel podio. Festa grande per questa piccola Ferrari.

Lewis Hamilton 7,5 Le prende da Leclerc, che lo batte sul passo. Tra i due è un bel duello a distanza. Quarto posto con giro più veloce.

Fernando Alonso 7,5 Con una Aston plafonata corre di astuzia e di esperienza e complice la strategia azzeccata è ottimo quinto al traguardo.

George Russell 6 Fine settimana in sordina, mai al livello di Hamilton. Quest’anno il confronto con Lewis è tosto…

Lando Norris 6,5 La McLaren punta tutto sul bagnato e l’assetto carico non paga. Lando prende paga da Piastri come velocità.

Esteban Ocon 7 La Alpine dopo il terremoto interno dà segnali di vita, il sorpasso su Tsunoda è da pilota con gli attributi.

Yuki Tsunoda 6,5 Fine settimana concreto, punticino che fa morale.

Pierre Gasly 7 Gran protagonista del sabato sprint, con un bel “podio” dedicato ad Hubert. Guida bene tra le Ardenne, ma manca i punti domenica.

Oscar Piastri 9 Impressiona la facilità con cui è arrivato al livello di Lando Norris. Talentuoso e anche rapido nella crescita. A Spa è favoloso nel sabato Sprint (2°), sfortunato nel GP.

Carlos Sainz 4,5 Taglia la strada a Piastri a La Source in partenza e distrugge la gara sua e dell’australiano.

Daniel Ricciardo 5 Benino il sabato, sfiora i punti nella Sprint, ma troppo anonimo domenica, in un circuito su cui poteva fare la differenza.

Fred Vasseur 5 “Non eravamo stupidi ieri, non siamo fenomeni oggi”. Decisamente, aggiungeremmo. È solo un terzo posto. La Ferrari non è la Sauber. Fin troppa felicità per un terzo gradino del podio.

GP Belgio 5 La F1 è ai minimi termini come spettacolo, una gara Spa così soporifera nonostante il meteo incerto è un inedito inquietante.