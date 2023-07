F1 | Red Bull, Perez si arrende alla furia Verstappen a Spa

Sergio Perez torna sul podio e lo fa segnando una doppietta per la Red Bull. Risultato che mancava dal weekend di Miami, dove fu proprio il messicano a trionfare, prima del momento buio che lo ha visto lontano dal vertice per diverse settimane. Perez parte dalla prima fila e sorpassa subito Leclerc; quando arriva Verstappen, però, il messicano deve arrendersi, e velocemente: sembra che i due guidino due vetture diverse, tanta è la furia dell’olandese. Sergio non può far altro che seguire, arrivando al traguardo, però, con ben ventidue secondi di ritardo. Un gap considerevole, che oggi va ignorato: dopo le dure settimane trascorse, questo secondo posto è vitale per Perez, che ora più che mai deve confermare la sua posizione all’interno del team.

“A parte ieri, dove siamo stati buttati fuori, direi che è stato un weekend solido in condizioni molto complicate. Pioveva ed era semplice commettere errori, per fortuna è andata bene. Il distacco da Max è stato grande, pensavo di poter lottare per la vittoria, ma dopo aver cambiato le gomme ho capito che potevo solo portare la vettura la traguardo. E’ stato un periodo intenso, quelle delle ultime settimane, non vedo l’ora di godermi le vacanze e la famiglia”.