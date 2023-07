F1 | Incredibile, rotto ancora una volta il trofeo di Verstappen! [VIDEO]

Che ci crediate o meno, Max Verstappen torna a casa per la seconda volta consecutiva con un trofeo rotto! Nel Gran Premio d’Ungheria, fu Lando Norris a far cadere la coppa del pilota della Red Bull ma questa volta, il responsabile è nel team Red Bull. Infatti, durante la foto celebrativa per la doppietta a Spa, al momento di stappare la bottiglia di spumante, nella concitazione il pit-board di Sergio Perez è caduto colpendo e riducendo a pezzi il trofeo dell’olandese.

“Di nuovo rotto? Ma state scherzando?”, ha riso Verstappen dopo aver visto il suo trofeo nuovamente distrutto.