Formula 1 | Ferrari, Vasseur: “Non abbiamo un quadro chiaro sul passo gara”

Una qualifica tra dolce e amaro per la Ferrari, che a Silverstone si è piazzata in quarta e quinta posizione con Leclerc e Sainz. I due piloti, un po’ in polemica tra loro in un paio di occasioni sono comunque riusciti a mettersi davanti ai rivali in campionato, ossia Mercedes e Aston Martin, ma recriminano per non aver preso le due caselle di partenza subito alle spalle di Verstappen, vista la grande prestazione della McLaren, con Norris secondo e Piastri terzo. Domani sarà fondamentale, come sempre, il degrado delle gomme, e il quadro ancora non sembra così chiaro a Maranello visti i problemi avuti da Charles nella giornata di ieri.

“Credo che questa qualifica sia positiva per la Formula 1 – ha dichiarato Frederic Vasseur, team principal della Ferrari a Sky. E’ stata fantastica ed è una bella cosa per il nostro sport. Le nostre sensazioni sono contrastanti: da un lato siamo davanti ad Aston Martin e Mercedes, ma siamo anche un po’ frustrati perché penso ci fosse margine per ottenere un risultato migliore, e non ci siamo riusciti. E’ stato un caos per tutti, dobbiamo sfruttare al meglio queste posizioni di partenza. Non era semplice gestire le gomme, visto che le previsioni non erano molto chiare e siamo arrivati alla fine con un solo set di soft, non l’ideale, ma è andata così ed è stato lo stesso per tutti. Non abbiamo un quadro chiaro del passo gara visto che Charles non ha girato ieri, abbiamo fatto dei giri con Carlos ma non credo che le rosse siano quelle ideali per domani, quindi mi aspetto che la storia sarà diversa. Partendo nelle prime cinque posizioni e dimostrando un ottimo passo nel corso del weekend, dobbiamo puntare al podio”.