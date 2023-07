Formula 1 | Ferrari, Sainz: “Accordi rispettati ma ho dovuto passare Charles”

Un po’ di nervosismo tra Leclerc e Sainz nel corso delle qualifiche a Silverstone. I due piloti della Ferrari si sono battibeccati nel momento in cui lo spagnolo ha lasciato passare il compagno in pit lane, come da accordi con il team, ma poi è andato a ripassarlo alla fine del giro di lancio perché, secondo lui, avrebbe perso la possibilità di fare il proprio il giro, e il monegasco si è subito aperto in radio in polemica con il #55. Al di là di questo, Carlos è riuscito a portare a casa soltanto una quinta posizione, e domani partirà dalla terza fila.

“Ci sono delle regole e le ho rispettate – ha detto Sainz in mixed zone. Lo avete visto quando mi sono spostato in pit lane, ma c’è stato un momento nel quale ho rischiato di perdere la possibilità di fare il giro veloce, quindi ho dovuto compiere quella manovra. Ho fatto un buon tentativo, ma niente di speciale: in queste condizioni è sempre difficile, anche col vento, dobbiamo vedere cosa potevamo fare di più, ma non penso ci fosse tanto da estrarre ancora, perché quando si parla di millesimi di secondo vuol dire che la prestazione è bene o male quella “.